ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден зустрінеться зі Штайнмаєром: говоритимуть і про Україну

П'ятниця 06 жовтня 2023 01:59
UA EN RU
Байден зустрінеться зі Штайнмаєром: говоритимуть і про Україну Фото: Джо Байден і Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні, 6 жовтня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що лідери зустрінуться аби відзначити німецько-американський день, однак крім цього, вони обговорять ряд важливих питань.

Серед іншого, планується розглянути питання продовження комунікації на рівні НАТО щодо захисту демократичних цінностей та спільного зобов'язання підтримувати Україну у війні проти Росії.

Військова допомога Україні

4 жовтня Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує передати Україні додаткову систему IRIS-T та 12 зенітних установок Gepard, щоб убезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії.

А вчора президент України Володимир Зеленський заявив про наміри Німеччини передати ще одну систему ППО Patriot, а також передачу Іспанією шести ЗРК Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Штайнмаєр
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України