ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден встретится со Штайнмайером: будут говорить и об Украине

Пятница 06 октября 2023 01:59
UA EN RU
Байден встретится со Штайнмайером: будут говорить и об Украине Фото: Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что лидеры встретятся, чтобы отметить немецко-американский день, однако, кроме этого, они обсудят ряд важных вопросов.

В частности, планируется рассмотреть вопрос продолжения коммуникации на уровне НАТО по защите демократических ценностей и совместного обязательства поддерживать Украину в войне против России.

Военная помощь Украине

4 октября Bloomberg сообщала, что Германия планирует передать Украине дополнительную систему IRIS-T и 12 зенитных установок Gepard, чтобы обезопасить защиту грузов, направляющихся в Румынию.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Германии передать еще одну систему ПВО Patriot, а также передачу по Испании шести ЗРК Hawk.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Штайнмайер
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины