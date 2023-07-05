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Байден зустрінеться з прем'єром Швеції, щоб послати натяк союзникам перед самітом НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зустріч американського президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном має стати натяком союзникам напередодні саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Однак на відміну від Фінляндії, яка вже вступила до НАТО, Швеція досі не доєдналась до Альянсу. Її вступ нині ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагав від Швеції покращення відносин між країнами для ратифікації. Будь-яких більш конкретних умов у Будапешті не називали.

Минулого тижня угорські ЗМІ дізналися, що парламент Угорщини переніс розгляд ратифікації вступу Швеції в НАТО на осінь - питання не внесли до порядку денного триденної сесії перед літніми канікулами.

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НАТОСполучені Штати АмерикиШвеціяДжозеф Байден