Байден зустрінеться з прем'єром Швеції, щоб послати натяк союзникам перед самітом НАТО

Однак на відміну від Фінляндії, яка вже вступила до НАТО, Швеція досі не доєдналась до Альянсу. Її вступ нині ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагав від Швеції покращення відносин між країнами для ратифікації. Будь-яких більш конкретних умов у Будапешті не називали.

Минулого тижня угорські ЗМІ дізналися, що парламент Угорщини переніс розгляд ратифікації вступу Швеції в НАТО на осінь - питання не внесли до порядку денного триденної сесії перед літніми канікулами.

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