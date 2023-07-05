Байден встретится с премьером Швеции, чтобы послать намек союзникам перед саммитом НАТО

Встреча американского президента Джо Байдена с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном должна стать намеком союзникам накануне саммита НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На прошлой неделе венгерские СМИ узнали, что парламент Венгрии перенес рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО на осень - вопрос не был внесен в повестку дня трехдневной сессии перед летними каникулами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.