Байден встретится с премьером Швеции, чтобы послать намек союзникам перед саммитом НАТО

На прошлой неделе венгерские СМИ узнали, что парламент Венгрии перенес рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО на осень - вопрос не был внесен в повестку дня трехдневной сессии перед летними каникулами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.