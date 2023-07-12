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Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Італії: обговорять Україну

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорять низку питань, зокрема війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден прийме лідера італійського уряду в Білому домі, 27 липня. Однією із тем для обговорення стане питання спільних зобов’язань у продовженні підтримки України перед обличчям агресії Росії.

У заяві Білого дому йдеться, що лідери також обговорять розвиток подій у Північній Африці, тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китайської Народної Республіки та головування Італії в G7 у 2024 році.

"Вони знову підтвердять тісні відносини між Сполученими Штатами та Італією", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Позиція Італії щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, напередодні вільнюського саміту НАТО заявила, що Україна має отримати "реальні гарантії безпеки". Адже саме це є основою для довгострокового миру.

Детальніше про гарантії безпеки, які отримала Україна на саміті НАТО від країн G7 читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф БайденІталія