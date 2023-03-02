Байден зустрінеться із головою Єврокомісії: обговорять підтримку України

У п'ятницю, 10 березня, президент Джо Байден прийме у Білому домі голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн. Під час зустрічі вони обговорять допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому .

"Лідери розглянуть тісну співпрацю між США та ЄС на підтримку України, яка захищає свій суверенітет і демократію, та на покарання Росії за її агресію", - йдеться в повідомленні.

Байден і фон дер Ляєн також обговорять координацію дій США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології, засновані на надійних ланцюжках поставок.

Лідери підведуть підсумки роботи спільної Цільової групи з енергетичної безпеки Європи, яка допомогла ЄС знизити залежність від російського викопного палива і прискорити "зелений" перехід.

Вони також обговорять інші проблеми міжнародної безпеки, включно з нашою спільною роботою з розв'язання проблем, створюваних КНР.

Нагадаємо, США повідомляють найближчим союзникам про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.

Крім того, США пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай поставлятиме РФ летальну зброю для війни проти України.

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