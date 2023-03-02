ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден зустрінеться із головою Єврокомісії: обговорять підтримку України

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 березня 2023 22:53
Байден зустрінеться із головою Єврокомісії: обговорять підтримку України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 березня, президент Джо Байден прийме у Білому домі голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн. Під час зустрічі вони обговорять допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Лідери розглянуть тісну співпрацю між США та ЄС на підтримку України, яка захищає свій суверенітет і демократію, та на покарання Росії за її агресію", - йдеться в повідомленні.

Байден і фон дер Ляєн також обговорять координацію дій США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології, засновані на надійних ланцюжках поставок.

Лідери підведуть підсумки роботи спільної Цільової групи з енергетичної безпеки Європи, яка допомогла ЄС знизити залежність від російського викопного палива і прискорити "зелений" перехід.

Вони також обговорять інші проблеми міжнародної безпеки, включно з нашою спільною роботою з розв'язання проблем, створюваних КНР.

Нагадаємо, США повідомляють найближчим союзникам про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.

Крім того, США пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай поставлятиме РФ летальну зброю для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Китай Війна Росії проти України Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні