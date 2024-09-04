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Байден зробив заяву щодо атаки РФ на Полтаву

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вчора Росія атакувала Полтаву двома балістичними ракетами, вбивши понад 50 людей. Однак вона не отримає перемоги в цій війні.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Американський лідер засудив дії країни-агресора.

"Раніше російські ракети вразили військовий навчальний центр і госпіталь в Україні, вбивши понад 50 людей і поранивши десятки. Я засуджую цю сумну атаку найрішучішим чином", - сказав Байден.

В опублікованій заяві сказано, що цей напад РФ є трагічним нагадуванням про спроби російського диктатора Володимира Путіна зламати волю вільного народу.

Президент Америки додав, що протягом двох з половиною років народ України стояв непохитно, і США продовжать постачати нашій країні системи ППО та можливості, необхідні для захисту країни.

Резюмуючи свою заяву, Байден сказав, що Росія не переможе в цій війні. Перемогу здобуде народ України.

"Не помиляйтеся: Росія не переможе у цій війні. Переможе народ України. І цього трагічного дня, і щодня, Сполучені Штати підтримують їх", - сказав лідер американської держави.

Ракетні удари по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня після 9 ранку в Полтаві пролунало кілька вибухів. Перші деталі трагедії стали відомі через кілька годин.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влучання було по території навчального закладу і сусідньої лікарні, а також частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку.

Увечері о 20:05 було відомо, що внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 271 людини. в Офісі генпрокурора повідомляли, що загинула 51 людина. Однак, пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий наголосив, що це попередні цифри, які постійно уточнюються.

Детальніше про атаку РФ на Полтаву читайте в матеріалі РБК-Україна.

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