Байден зробив заяву щодо атаки РФ на Полтаву

Американський лідер засудив дії країни-агресора.

"Раніше російські ракети вразили військовий навчальний центр і госпіталь в Україні, вбивши понад 50 людей і поранивши десятки. Я засуджую цю сумну атаку найрішучішим чином", - сказав Байден.

В опублікованій заяві сказано, що цей напад РФ є трагічним нагадуванням про спроби російського диктатора Володимира Путіна зламати волю вільного народу.

Президент Америки додав, що протягом двох з половиною років народ України стояв непохитно, і США продовжать постачати нашій країні системи ППО та можливості, необхідні для захисту країни.

Резюмуючи свою заяву, Байден сказав, що Росія не переможе в цій війні. Перемогу здобуде народ України.

"Не помиляйтеся: Росія не переможе у цій війні. Переможе народ України. І цього трагічного дня, і щодня, Сполучені Штати підтримують їх", - сказав лідер американської держави.