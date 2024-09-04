RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден сделал заявление по атаке РФ на Полтаву

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера Россия атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами, убив более 50 человек. Однако она не одержит победу в в этой войне.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Американский лидер осудил деяния страны-агрессора.

"Ранее российские ракеты поразили военный учебный центр и госпиталь в Украине, убив более 50 человек и ранив десятки. Я осуждаю эту прискорбную атаку самым решительным образом", - сказал Байден.

В опубликованном заявлении сказано, что это нападение РФ является трагическим напоминанием о продолжающихся и возмутительных попытках российского диктатора Владимира Путина сломить волю свободного народа.

Президент Америки добавил, что в течение двух с половиной лет народ Украины стоял непоколебимо и США продолжат поставлять нашей стране системы ПВО и возможности, необходимые для защиты страны.

Резюмируя свое заявление Байден сказал, что Россия не победит в этой войне. Победу одержит народ Украины.

"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты поддерживают их", - сказал лидер американского государства.

Ракетные удары по Полтаве

Напомним, что 3 сентября после 9 утра в Полтаве раздалось несколько взрывов. Первые детали трагедии стали известны спустя несколько часов.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы, а также частично разрушено одно из зданий Института связи.

Вечером в 20:05 было известно, что в результате атаки пострадавших возросло до 271 человека. в Офисе генпрокурора сообщали, что погиб 51 человек. Однако, пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий подчеркнул, что это предварительные цифры, которые постоянно уточняются.

Подробнее об атаке РФ на Полтаву читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине