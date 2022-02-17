UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден ждет российское вторжение в Украину в ближайшие дни

Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину",- сказал Байден журналистам 17 февраля.

При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.

Напомним, президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращением об угрозе нового вторжения России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину