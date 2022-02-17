Байден ждет российское вторжение в Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину",- сказал Байден журналистам 17 февраля.
При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".
Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.
Напомним, президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращением об угрозе нового вторжения России в Украину.