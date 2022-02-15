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Байден выступил с обращением о ситуации вокруг Украины: что сказал

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Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 23:27
Байден выступил с обращением о ситуации вокруг Украины: что сказал Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращения об угрозе нового вторжения России в Украину. Байден призвал Россию к дипломатическому урегулированию этой ситуации.

РБК-Украина собрало главные заявления американского президента.

Что сказал Байден в своем обращении по поводу Украины:

  • США готовы, как к продолжению дипломатии, так и к решительному ответу на агрессию РФ;
  • Вашингтон готов зафиксировать письменные договоренности с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности", но если они будут достигнуты;
  • США не готовы отказаться от принципа, что страны сами выбирают в каком альянсе или союзе быть;
  • США не видят подтверждений заявлений по отводу российских войск от границ Украины;
  • США, НАТО и Украина не представляют угрозу России;
  • США не будут отправлять войска в Украину и не хотят прямой конфронтации с РФ, но в случае угрозы американцам - будут реагировать;
  • Россию ждут мощные санкции в случае нападения на Украину, в частности под удар попадут финансовые учреждения и "Северный поток-2";
  • Санкции против РФ ударят по США, в частности могут вырасти цены на топливо, но Вашингтон готов заплатить такую цену.

Напомним, в Кремле прокомментировали информацию о возможном вторжении РФ в Украину.

Добавим, вчера на фоне угрозы со стороны РФ к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

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