Байден збирає команду для старту передвиборчої кампанії у квітні, - Reuters

Президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) створить "національну раду консультантів", до складу якої увійдуть "політики-зірки". Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, яка стоїть за кандидатом, поїздок країною для участі у передвиборчій кампанії та інтерв'ю на телебаченні від імені партії і кандидата.

За інформацією Reuters, Джо Байден збирається оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні, хоча дата може змінитися. Зараз його команда робить інші кроки, включаючи вибір керівника кампанії та міста, де відбудеться партійна конвенція в 2024 році.