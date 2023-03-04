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Байден збирає команду для старту передвиборчої кампанії у квітні, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) створить "національну раду консультантів", до складу якої увійдуть "політики-зірки". Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, яка стоїть за кандидатом, поїздок країною для участі у передвиборчій кампанії та інтерв'ю на телебаченні від імені партії і кандидата.

За інформацією Reuters, Джо Байден збирається оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні, хоча дата може змінитися. Зараз його команда робить інші кроки, включаючи вибір керівника кампанії та міста, де відбудеться партійна конвенція в 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року.

Інформацію про плани Байдена підтверджували журналістам видання The Hill два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.

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