Байден заявив, що США виконують далеко не всі прохання України

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS з ракетами дальністю понад 965 км, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.

"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною", - сказав він.

Раніше Байден заявив, що наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами.

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