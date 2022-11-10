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Байден заявил, что США выполняют далеко не все просьбы Украины

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами дальностью более 965 км, потому что президент "не хочет", чтобы Вооруженные силы Украины стали бомбить территорию РФ.

"Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое чего не делали для Украины. Например, меня сильно просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной", - сказал он.

Ранее Байден заявил, что приказ России об отступлении войск из Херсона на левый берег реки Днепр показал, что у Москвы реальные проблемы с вооруженными силами.

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Джозеф БайденОружие из США