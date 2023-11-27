Байден заявив, що сподівається на продовження перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Таким чином, сподівається Байден, буде звільнено більше заручників. Також він прокоментував звільнення 4-річної американки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили бойовики ХАМАС, а її саму захопили у полон ще 7 жовтня.

"Те, що вона пережила, немислиме", - сказав Байден на прес-конференції в США.

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Bloomberg повідомило, що Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити тимчасове припинення вогню в Газі, щоб дозволити звільнити більше заручників і полонених.

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