Байден заявив, що припинення вогню в Газі все ще можливе

Мирні переговори щодо Гази

Зазначимо, що заява Байдена відбулася на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Тель-Авіва, який прибуває до Ізраїлю вже вдев'яте починаючи з 7 жовтня 2023 року, коли на ХАМАС здійснив вторгнення на територію країни. Високопосадовець прибув, щоб домогтися угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

До цього у Досі пройшли дводенні переговори між посередниками, які, як заявлялося, були успішними. Однак ХАМАС відмовився брати в них участь.

Говорячи про звинувачення між сторонами, йдеться про те, що Ізраїль та ХАМАС звинуватили один одного у перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

За словами посередників, нинішній раунд переговорів максимально наблизив обидві сторони до офіційної паузи у боях за останні місяці. Проте заперечення з обох сторін, оприлюднені в неділю, збільшили ймовірність поновлення тупикової ситуації.

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