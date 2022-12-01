Байден заявив, що не очікував від Росії такої жорстокості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що підтримка України продовжуватиметься перед лицем російської агресії, яка, за його словами, була "неймовірно жорстокою".

"Я знав, що Росія жорстока, але я не очікував, що вони будуть такими жорстокими, як вони були", - запевнив він.

На пресконференції за підсумками візиту президента Франції Емануеля Макрона до США Байден перелічив і напади Росії на цивільну інфраструктуру, і перекриття енергоресурсів для Європи, щоб підвищити ціни, і загострення продовольчої кризи. Він додав, що це все завдає шкоди дуже вразливим людям не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Але йому (Путіну - ред.) це не вдасться. Сьогодні ми підтверджуємо, що збираємося разом протистояти цій жорстокості. Ми продовжуватимемо цю потужну підтримку українського народу, який захищає свої домівки, сім’ї, лікарні, дитячі садки, свій суверенітет, свою цілісність від російської агресії. Ми працюватимемо разом, щоб притягнути Росію до відповідальності за їхні дії та пом’якшити глобальні наслідки війни Путіна для решти світу", - констатував президент США.

При цьому, як повідомляє The Guardian, Байден запевнив, що США допоможуть Європі з її енергетичною безпекою. Наразі, за словами американського президента, вони з Францією підписали нову угоду щодо цивільної атомної енергетики.