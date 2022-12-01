Байден заявил, что не ожидал от России такой жестокости

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться перед лицом российской агрессии, которая, по его словам, была "невероятно жестокой".

"Я знал, что Россия жестокая, но я не ожидал, что они будут такими жестокими, как они были", - заверил он.

На пресс-конференции по итогам визита президента Франции Эмануэля Макрона в США Байден перечислил и нападения России на гражданскую инфраструктуру, и перекрытие энергоресурсов для Европы, чтобы повысить цены, и обострение продовольственного кризиса. Он добавил, что это наносит вред очень уязвимым людям не только в Украине, но и во всем мире.

"Но ему (Путину - ред.) это не удастся. Сегодня мы подтверждаем, что собираемся вместе противостоять этой жестокости. Мы будем продолжать эту мощную поддержку украинского народа, который защищает свои дома, семьи, больницы, детские сады, свой суверенитет, свою целостность от российской агресии. Мы будем работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности за их действия и смягчить глобальные последствия войны Путина для остального мира", - констатировал президент США.

При этом, как сообщает The Guardian, Байден заверил, что США помогут Европе с ее энергетической безопасностью. По словам американского президента, они с Францией подписали новое соглашение о гражданской атомной энергетике.