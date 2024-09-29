UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ризик повномасштабної війни на Близькому Сході зростає. Президент США Джо Байден заявив, що її слід уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, Байден заявив, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але не повідомив подробиць щодо дати переговорів.

Крім того, президент США ухилився від відповіді на запитання про те, про що говоритимуть лідери.

"Я скажу вам, що я йому скажу, коли з ними говоритиму", - сказав Байден.

На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, він відповів, що це необхідно зробити.

"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - відповів президент Америки.

Sky News зазначає, що США є вірним союзником Ізраїлю, але країна неодноразово заявляла, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденІзраїль