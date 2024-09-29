Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході

Як пише видання, Байден заявив, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але не повідомив подробиць щодо дати переговорів.

Крім того, президент США ухилився від відповіді на запитання про те, про що говоритимуть лідери.

"Я скажу вам, що я йому скажу, коли з ними говоритиму", - сказав Байден.

На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, він відповів, що це необхідно зробити.

"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - відповів президент Америки.

Sky News зазначає, що США є вірним союзником Ізраїлю, але країна неодноразово заявляла, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.