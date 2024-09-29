Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров.
Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры.
"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", - сказал Байден.
На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.
"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", - ответил президент Америки.
Sky News отмечает, что США являются верным союзником Израиля, но страна неоднократно заявляла, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.
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