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Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході

Неділя 29 вересня 2024 23:01
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Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ризик повномасштабної війни на Близькому Сході зростає. Президент США Джо Байден заявив, що її слід уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, Байден заявив, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але не повідомив подробиць щодо дати переговорів.

Крім того, президент США ухилився від відповіді на запитання про те, про що говоритимуть лідери.

"Я скажу вам, що я йому скажу, коли з ними говоритиму", - сказав Байден.

На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, він відповів, що це необхідно зробити.

"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - відповів президент Америки.

Sky News зазначає, що США є вірним союзником Ізраїлю, але країна неодноразово заявляла, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.

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