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Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Воскресенье 29 сентября 2024 23:01
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Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров.

Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры.

"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", - сказал Байден.

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.

"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", - ответил президент Америки.

Sky News отмечает, что США являются верным союзником Израиля, но страна неоднократно заявляла, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.

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