Байден заявил, что уже выигрывает в достаточном количестве штатов для победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков. Это будет означать его победу на выборах в США.

Об этом он сказал во время своего обращения, сообщает CNN.

Байден подчеркнул, что его штаб пока не заявляет о победе.

"Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе, но я здесь, чтобы сказать, что, когда подсчет закончится, мы будем победителями", - сказал демократ.

Ранее Байден заявил, что не намерен объявлять о победе, пока не наберет необходимых 270 голосов выборщиков.

Напомним, Джо Байден победил на выборах в штате Аризона.

Также по данным американских СМИ, Джо Байден также победил в штате Висконсин и набрал там 10 голосов избирателей.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложности нынешних американских выборов.