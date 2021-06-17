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Байден заявил Путину о недопустимости кибератак: опубликован список 16 секторов

Автор: РБК-Украина

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов. Теперь стало известно, какие именно сектора вошли в этот перечень.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, в список вошли следующие сектора:

  • химическая промышленность
  • торговые объекты
  • система коммуникации
  • жизненно важные производства
  • плотины
  • сфера обороны
  • система оказания срочной медпомощи
  • сфера здравоохранения
  • объекты энергетики
  • финансы
  • сельское хозяйство/продовольственная сфера
  • информационные технологии
  • ядерные объекты
  • правительственные учреждения
  • транспорт
  • объекты, имеющие отношение к водоснабжению

Напомним, ранее Байден заявил, что не угрожал Путину военным ответом на кибератаки, но назвал перечень критической инфраструктуры, которая не должна стать объектом таких атак.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - сказал президент США.

Последний громкий скандал произошел после того, как связанная с Россией хакерская группировка DarkSide атаковала объекты трубопроводной компании Colonial Pipeline. Из-за этого пришлось приостанавливать работу некоторых объектов и заплатить выкуп в размере 5 млн долларов.

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Владимир ПутинДжозеф Байденкибератака