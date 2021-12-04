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Байден заявил, что подхватил простуду от внука

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Вашингтон, Суббота 04 декабря 2021 01:32
Байден заявил, что подхватил простуду от внука Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме говорил хриплым голосом. Глава государства признался, что его заразил простудой внук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN.

Журналист попросил американского лидера объяснить, почему у него голос хриплый.

"Я в порядке. Я каждый день сдаю тест, тест на коронавирус", - ответил Байден.

Президент США пояснил, что у его внука, которому полтора года, простуда. По словам, Байдена, "внук любит целовать дедушку". "

Это всего лишь простуда", - подчеркнул 79-летний Байден, говоря о своем состоянии.

Врач президента США Кевин О'Коннор сообщил, что у Байдена на этой неделе наблюдается усиление простудных симптомов, в частности, заложенность носа и охриплость в голосе.

Ранее помощник президента США Джо Байдена получил положительный тест на COVID-19. Он сопровождал президента США во время поездок по Европе.

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