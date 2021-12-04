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Байден заявив, що підхопив застуду від онука

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Вашингтон, Субота 04 грудня 2021 01:32
Байден заявив, що підхопив застуду від онука Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі говорив хрипким голосом. Глава держави зізнався, що його заразив застудою онук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.

Журналіст попросив американського лідера пояснити, чому у нього голос хрипкий.

"Я в порядку. Я кожен день роблю тест, тест на коронавірус", - відповів Байден.

Президент США пояснив, що у його онука, якому півтора року, застуда. За словами, Байдена, "онук любить цілувати дідуся".

"Це всього лише застуда",- підкреслив 79-річний Байден, говорячи про свій стан.

Лікар президента США Кевін О'коннор повідомив, що у Байдена цього тижня спостерігається посилення простудних симптомів, зокрема, закладеність носа і захриплість в голосі.

Раніше помічник президента США Джо Байдена отримав позитивний тест на COVID-19. Він супроводжував президента США під час поїздок Європою.

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