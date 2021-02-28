UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден заявил о готовящейся атаке на военных США в Сирии

Автор: Артур Родивилов

Проиранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления президента США для Конгресса.

Документ был распространен пресс-службой Белого дома.

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.

Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденСирия
Читайте также
В Конгрессе США одобрили пакет Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов
Байден предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Прогноз погоды