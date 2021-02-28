Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії

Проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні. Про це йдеться в тексті повідомлення президента США для Конгресу.
Документ був поширений прес-службою Білого дому.
Американський лідер відповідно до закону повідомляє Палаті представників і Сенату Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, був нанесений за його вказівкою.
Дані бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.
"Ці групи також залучені в триваюче планування подібних нападів в майбутньому", - заявив Байден.
В ніч на 26 лютого США завдали авіаудару по іранських об'єктах ЗС в Сирії. Дане рішення було схвалено американським президентом Джо Байденом. Пентагоні підтвердили цю інформацію, зазначивши, що удар став відповіддю на нещодавні атаки американських об'єктів в Іраку.