Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії

Проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні. Про це йдеться в тексті повідомлення президента США для Конгресу.

Американський лідер відповідно до закону повідомляє Палаті представників і Сенату Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, був нанесений за його вказівкою.

Дані бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.

"Ці групи також залучені в триваюче планування подібних нападів в майбутньому", - заявив Байден.