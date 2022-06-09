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Байден заявил о готовности смягчать санкции по Венесуэле, но при условии

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готовы к смягчению санкций в отношении Венесуэлы в случае успеха переговоров между властями и оппозицией. В среду президент Джо Байден провел телефонный разговор с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден уведомил Гуайдо о том, что США по-прежнему считают его "временным президентом Венесуэлы".

"Они обсудили роль, которую могут сыграть США и другие зарубежные партнеры, чтобы поддержать урегулирование внутриполитического кризиса в Венесуэле путем переговоров. Президент Байден подтвердил готовность США калибровать политику санкций в соответствии с итогами переговоров, дающих венесуэльскому народу возможность определить будущее его страны", - отмечается в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что глава администрации США сигнализировал лидеру оппозиции о поддержке переговоров между противоборствующими политическими силами Венесуэлы.

Ранее стало известно, что США разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Разрешения получили итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA.

Политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным.

Также в январе 2020 года парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо. Однако после парламентских выборов Мадуро вновь взял власть.

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Венесуэла