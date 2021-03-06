Байден заявил о готовности пересмотреть свои военные полномочия

Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом. Администрация готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга .

"Байден согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить", - заявила Псаки.

Ранее американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.