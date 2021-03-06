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Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження

Новость на русском → Вашингтон, Субота 06 березня 2021 05:06
Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроект, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.

"Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити", - заявила Псакі.

Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на недавній обстріл сил США і коаліції.

Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар було нанесено двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

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