Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження
Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.
Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроект, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.
"Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити", - заявила Псакі.
Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на недавній обстріл сил США і коаліції.
Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар було нанесено двома винищувачами F-15E Strike Eagle.