Байден заверил Польшу в поддержке НАТО: считаем 5-ю статью "священной обязанностью"

"Способность Америки выполнять свою роль в других частях мира зависит от единой Европы, безопасной Европы. Мы это узнали из печального опыта двух мировых войн, но тогда не были привлечены к стабильности в Европе. Поэтому я уже давно говорю, как сенатор, член Комитета по международным отношениям, как вице-президент в течение восьми лет, и теперь президент, что стабильность в Европе критически важна для США", - сказал Байден.

По его словам, он и лидеры США рассматривают 5-ю статью НАТО как "священное обязанностью".

"Мы воспринимаем как священный долг (выполнение - ред.) статьи 5, и вы можете на это рассчитывать", - заверил Байден.

Он также добавил, что Путин надеялся, что ему удастся поделить страны НАТО своим вторжением в Украину.

"Самый важный критерий в этом мире, меняющий время... заключается в том, что НАТО остается абсолютно, полностью, полностью объединенным. В наших точках зрения нет разделения. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон", - резюмировал Байден.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключают возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывают и в самом Альянсе.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, которые звучат из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападавших.

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