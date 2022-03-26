Байден запевнив Польщу в підтримці НАТО: вважаємо 5-ю статтю "священним обов'язком"

"Здатність Америки виконувати свою роль в інших частинах світу залежить від єдиної Європи, безпечної Європи. Ми це дізналися з сумного досвіду двох світових воєн, але тоді не були залучені до стабільності в Європі. Тому я вже давно говорю, як сенатор, член Комітету з міжнародних відносин, як віце-президент протягом восьми років, і тепер - як президент, що стабільність у Європі критично важлива для США", - сказав Байден.

За його словами, він та лідери США розглядають 5-ту статтю НАТО як "священне зобов'язання".

"Ми сприймаємо як священний обов'язок (виконання - ред.) статті 5, і ви можете на це розраховувати", - запевнив Байден.

Він також додав, що Путін сподівався, що йому вдасться поділити країни НАТО своїм вторгненням в Україну.

"Найважливіший критерій у цьому світі, що змінює час... полягає в тому, що НАТО залишається абсолютно, повністю, повністю об'єднаним. У наших точках зору немає поділу. Що б ми не робили, ми робимо в унісон", - резюмував Байден.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, які лунають з пропагандистських ефірів каналів Російської Федерації. Він заявив, що його країна прагне миру, однак в ній достатньо місця для того, аби поховати нападників.

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