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Байден обговорив з Макроном підтримку України

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Середа 08 березня 2023 03:47
Байден обговорив з Макроном підтримку України Фото: Байден обговорив з Макроном підтримку України (колаж РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно із зобов'язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії відшкодування за агресію", - вказали в адміністрації глави американської держави.

Під час дзвінка Байден і Макрон також підняли тему співпраці між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні й спільних зусиль щодо реагування на виклики, які створює Китай для світового порядку, заснованого на правилах.

Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.

Нагадаємо, у лютому Байден відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

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