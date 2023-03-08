Байден обговорив з Макроном підтримку України
Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно із зобов'язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії відшкодування за агресію", - вказали в адміністрації глави американської держави.
Під час дзвінка Байден і Макрон також підняли тему співпраці між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні й спільних зусиль щодо реагування на виклики, які створює Китай для світового порядку, заснованого на правилах.
Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.
Нагадаємо, у лютому Байден відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.
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