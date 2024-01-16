Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні, - Politico

Зазначається, що парламентарі в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до запиту Байдена щодо виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Однак ці переговори ще не привели до угоди.

Серед очікуваних учасників:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер Палати представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Politico пише, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакета внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет. А 12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає допомогу від Європи та Сполучених Штатів Америки, рішення ухвалять протягом тижнів.