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Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ще поки що чинний президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити Україні додаткові 24 млрд доларів. Зокрема, для посилення військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post і Politico.Pro.

Згідно з запитом, який отримало друге вищезгадане видання, адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес міг би включити цю допомогу до пакету рішень, щоб уникнути ризику припинення підтримки при зміні президентської адміністрації.

Декілька законодавців ознайомилися з пропозицією у понеділок. Воно передбачає, що із вищезазначеної суми у розмірі 24 млрд доларів, 8 млрд піде на ініціативу з надання допомоги у сфері безпеки України, зокрема, для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєнь нашій країні. Інші 16 млрд мають піти на поповнення запасів озброєння США.

Однак деякі республіканці вже обурилися з приводу повідомлення про прохання. Наприклад, сенатор Майк Лі - республіканець зі штату Юта.

"Джо Байден щойно віддав 4,7 млрд доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", - написав він у соцмережі Х.

Рішучість Байдена щодо України

Нагадаємо, днями видання Bloomberg писало, що в останні місяці свого правління Байден прагне зміцнити позиції України щодо Росії. Це пов'язано з тим, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко покласти край війні після приходу в Білий дім 20 січня.

Серед таких рішень і дозвіл на застосування ракет ATACMS по території Росії, і протипіхотні міни, і списання боргу. При цьому, джерела видання кажуть, що ці рішення можуть допомогти Трампу. Зокрема, поставлять його у більш вигідне становище для припинення війни, а Україну - у більш вигідне становище для будь-яких переговорів.

Також ми писали, що адміністрація Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України вступити в НАТО. Але за підсумком вирішила не робити цього.

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