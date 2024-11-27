Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ

Згідно з запитом, який отримало друге вищезгадане видання, адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес міг би включити цю допомогу до пакету рішень, щоб уникнути ризику припинення підтримки при зміні президентської адміністрації.

Декілька законодавців ознайомилися з пропозицією у понеділок. Воно передбачає, що із вищезазначеної суми у розмірі 24 млрд доларів, 8 млрд піде на ініціативу з надання допомоги у сфері безпеки України, зокрема, для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєнь нашій країні. Інші 16 млрд мають піти на поповнення запасів озброєння США.

Однак деякі республіканці вже обурилися з приводу повідомлення про прохання. Наприклад, сенатор Майк Лі - республіканець зі штату Юта.

"Джо Байден щойно віддав 4,7 млрд доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", - написав він у соцмережі Х.