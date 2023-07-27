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Байден предложил нового начальника ВВС США: что о нем известно

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Четверг 27 июля 2023 03:19
Байден предложил нового начальника ВВС США: что о нем известно Фото: генерал Дэвид Алвин (af.mil)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден предложил Сенату назначить генерала Дэвида Алвина на должность начальника штаба ВВС Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

В случае согласования Алвин заменит начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна-младшего , который еще в мае, по информации СМИ, был избран следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов.

В настоящее время Алвин работает заместителем начальника штаба ВВС США, помогая председателю в организации, обучении и оснащении 689 000 военнослужащих, служащих в США и за рубежом.

Кроме того, Алвин ранее командовал эскадрильей, занимал должность генерала-командующего Тренировочным воздушным командованием НАТО в Афганистане, был командир 438-го авиационного экспедиционного крыла в Афганистане, начальником 618-го центра воздушно-космических операций и занимал еще ряд должностей в ВС.

Также известно, что генерал является пилотом-командиром с более чем 4600 часами налета , включая 800 часов летных испытаний на более чем 30 самолетах и 100 часов боевых действий в Ираке и Афганистане.

Кадровые изменения в военном руководстве США

Осенью Байден планирует сменить военное руководство в США, заменив людей, которых назначал еще предыдущий президент Дональд Трамп. В мае издание Politico писало, что на должность начальника Объединенного комитета начальников штабов могу назначить нынешнего командующего Военно-воздушными силами США Чарльза Брауна-младшего.

А на днях стало известно о предложении Байденаназначить главой ВМС США адмиралку Лизу Франчетти - она может стать первой женщиной на этом посту.

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