Байден запланував повторну передвиборчу кампанію, однак вона буде дуже складною, - NYT
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже планує проведення майбутньої передвиборчої кампанії. Однак вона полягатиме у тому, щоб запобігти поверненню до влади Дональда Трампа.
Про це пише РБК-Україна з поиланням на The New York Times.
Як з'ясувало видання, Байден планує у вівторок, 25 квітня, оголосити про своє висунення на другий термін президентства. Близько до нього люди говорять, що він оголосить про це, як і попереднього разу у відео. Він звернеться до американців із закликом "пам’ятати, хто вони є".
В США вважають,що повторна спроба Байдена зайняти президентське крісло буде досить складною. Йому необхідно буде як відстоявати свої погляди, так і протидіяти Трампу.
Очікується, що Байден також запросить у Вашингтон "фінансових донорів" його кампанії. Там буде проведений своєрідний фінансовий саміт, який і розпочне гонку. Попередньо, зустріч відбудеться в п'ятницю.
Після цього Байден найме персонал, який зможе працювати за межами Білого дому: керівника кампанії, помічників з комунікацій, керівників кампаній штату, опитувальників, фінансових менеджерів, волонтерів тощо.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден має намір офіційно оголосити про наміри балотуватися на другий термін вже наступного тижня.
Пізніше стало відомо, що команда президента США Джо Байдена визначилась із кандидатурою на пост керівника виборчої кампанії 2024 року.
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