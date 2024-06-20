Байден заборонить продаж Kaspersky в США через зв'язки з Росією, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на Reuters.

Як заявило джерело агенції, тісні зв'язки компанії з російським урядом були визнані критичним ризиком. У США вважають, що привілейований доступ програмного забезпечення до комп'ютерних систем може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію з американських комп'ютерів, встановлювати шкідливе програмне забезпечення або утримувати критичні оновлення.

У Штатах планують внести компанію до списку торговельних обмежень, що завдасть удару по репутації фірми, та може негативно вплинути на її закордонні продажі.

Основною ціллю такого рішення є те, що адміністрація президента намагається знищити будь-які ризики російських кібератак, пов'язані з програмним забезпеченням "Касперського", і продовжує тиснути на Москву, оскільки її військові дії в Україні набирають обертів. Також це може свідчити про те, що у Сполучених Штатів закінчуються нові санкції, які вони можуть накласти на Росію.

Водночас, це свідчить про те, що адміністрація Байдена використовує нові потужні повноваження, які дозволяють їй забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними і технологічними компаніями з країн-"іноземних супротивників", таких як Росія і Китай. Однак ці інструменти тиску не перевірені. Раніше їх також застосовував колишній президент США Дональд Трамп для того, щоб заборонити американцям користуватися китайськими соціальними мережами TikTok і WeChat, але федеральні суди зупинили ці кроки.

Kaspersky - це російська компанія, яка спеціалізується на розробці антивірусного програмного забезпечення та кібербезпеки. Вона відома своїми антивірусними продуктами для домашніх користувачів і корпоративних клієнтів. Компанія була заснована в 1997 році Євгеном Касперським і має штаб-квартиру в Москві. Через можливі зв'язки з російським урядом, Kaspersky потрапила під санкції та заборони у деяких країнах, зокрема в США.

14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

20 червня стало відомо, що посли країн Європейського союзу підтримали та погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що нові санкції вперше торкнуться скрапленого природного газу РФ.

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