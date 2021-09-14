США пока не планируют размораживать активы Афганистана: в Госдепе назвали условие
Решение США о финансовой помощи Афганистану и разморозке его активов в американских банках будет принято на основании дальнейших действий радикального движения "Талибан". Кроме того, против талибов могут быть введены новые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Иностранные резервы Афганистана практически исключительно находятся в банках в США, в том числе в Федеральной резервной системе (ФРС), других банках - это около 9 млрд долларов, все это было заморожено", - сказал глава Госдепартамента в ходе слушаний по Афганистану в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Блинкен отметил, что будущие отношения США с талибами будут полностью зависеть от их поведения и действий. В частности, речь идет об обещании "Талибана" бороться с терроризмом, поддерживать права человека в Афганистане и обеспечить свободу перемещения.
Госсекретарь добавил, что существующие санкции ООН в отношении "Талибана" вряд ли будут сняты в ближайшее время. При этом он допустил возможность введения новых санкций против талибов.
Отметим, американская разведка не исключила новых терактов "Аль-Каиды" в США при сохранении власти талибов в Афганистане.