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США пока не планируют размораживать активы Афганистана: в Госдепе назвали условие

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Вашингтон, Вторник 14 сентября 2021 21:51
США пока не планируют размораживать активы Афганистана: в Госдепе назвали условие Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение США о финансовой помощи Афганистану и разморозке его активов в американских банках будет принято на основании дальнейших действий радикального движения "Талибан". Кроме того, против талибов могут быть введены новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Иностранные резервы Афганистана практически исключительно находятся в банках в США, в том числе в Федеральной резервной системе (ФРС), других банках - это около 9 млрд долларов, все это было заморожено", - сказал глава Госдепартамента в ходе слушаний по Афганистану в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Блинкен отметил, что будущие отношения США с талибами будут полностью зависеть от их поведения и действий. В частности, речь идет об обещании "Талибана" бороться с терроризмом, поддерживать права человека в Афганистане и обеспечить свободу перемещения.

Госсекретарь добавил, что существующие санкции ООН в отношении "Талибана" вряд ли будут сняты в ближайшее время. При этом он допустил возможность введения новых санкций против талибов.

Отметим, американская разведка не исключила новых терактов "Аль-Каиды" в США при сохранении власти талибов в Афганистане.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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