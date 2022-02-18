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Байден снова выступит по ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден выступит сегодня вечером с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. Выступление американского лидера ожидается около 23:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканалу CNN.

Перед выступлением по Украине, по словам корреспондента, Байден проведет переговоры союзниками.

Кроме того, к сегодняшнему брифингу пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки присоединятся два высокопоставленных представителя Совета нацбезопасности США.

Это уже будет второе посвященное Украине выступление Байдена за последние недели. В прошлый раз Байден сказал, что Вашингтон еще не знает, принял ли президент России решение напасть на Украину, но предупредил Москву о последствиях в случае такого шага.

Напомним, вчера Байден заявил, что вторжение России в Украину неизбежно и может произойти в ближайшие дни.

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УкраинаДжозеф БайденОбострение на ДонбассеВторжение России в Украину