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Байден выдвинет генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава

Автор: Инна Собора

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру министром здравоохранения и социальных служб. Раньше его рассматривали кандидатом на пост генерального прокурора США.

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Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Байден принял решение относительно Бесерру в течении последних нескольких дней. Отмечается, что это стало полной неожиданностью.

"Бесерра больше интересовался вопросами уголовного правосудия, иммиграционной и налоговой политики, и долгое время его считали кандидатом на пост генерального прокурора", - пишет издание.

Кандидатуру Бесерру должен утвердить Конгресс. Только после этого он сможет возглавить Минздрав США в критический период для страны в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Байден определился с кандидатом на пост министра финансов.

РБК-Украина писало, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.

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