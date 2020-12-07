Байден висуне генпрокурора Каліфорнії на пост глави МОЗ

Обраний президент США Джо Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб. Раніше його розглядали кандидатом на посаду генерального прокурора США.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів. Наголошується, що це стало повною несподіванкою.

"Бесерра більше цікавився питаннями кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики, і довгий час його вважали кандидатом на посаду генерального прокурора", - пише видання.

Кандидатуру Бесерру повинен затвердити Конгрес. Тільки після цього він зможе очолити МОЗ США в критичний період для країни в боротьбі з пандемією коронавіруса.

Раніше Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів.

РБК-Україна писало, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі.