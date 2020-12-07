ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден висуне генпрокурора Каліфорнії на пост глави МОЗ

Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб. Раніше його розглядали кандидатом на посаду генерального прокурора США.

Популярні новини

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів. Наголошується, що це стало повною несподіванкою.

"Бесерра більше цікавився питаннями кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики, і довгий час його вважали кандидатом на посаду генерального прокурора", - пише видання.

Кандидатуру Бесерру повинен затвердити Конгрес. Тільки після цього він зможе очолити МОЗ США в критичний період для країни в боротьбі з пандемією коронавіруса.

Раніше Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів.

РБК-Україна писало, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденСполучені Штати Америки