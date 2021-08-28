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Байден выделит Украине 60 млн долларов: на что пойдут деньги

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяет 60 млн долларов Украине на оборону.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую Государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

Напомним, что Украина обсудила с Германией и США угрозы, которые могут возникнуть из-за "Северного потока-2". Это произошло во время "Крымской платформы".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден