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Байден виділить Україні 60 млн доларів: на що підуть гроші

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 млн доларів. Гроші будуть виділені за рахунок коштів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня йдеться, що США виділяють 60 млн доларів Україні на оборону.

"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою, я делегую державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться в меморандумі.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден