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Байден выделит еще 100 млн долларов на оружие для Украины, - Reuters

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Пятница 06 мая 2022 20:33
Байден выделит еще 100 млн долларов на оружие для Украины, - Reuters Джо Байден (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

США выделят еще 100 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующий указ в ближайшее время должен подписать американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американские чиновники сказали, что пакет, вероятно, будет включать в себя больше боеприпасов для таких систем как гаубицы.

Ранее мы сообщали, что США выделили Украине дополнительные 500 млн долларов финансовой помощи.

Также мы писали, что США передали украинским военным уже более 70 гаубиц M777.

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