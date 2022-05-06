Байден виділить ще 100 млн доларів на зброю для України, - Reuters

США виділять ще 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Відповідний указ найближчим часом має підписати американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американські чиновники сказали, що пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Раніше ми повідомляли, що США виділили Україні додаткові 500 млн доларів фінансової допомоги.

Також ми писали, що США передали українським військовим вже понад 70 гаубиць M777.

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