Байден призвал переходить на зеленую энергию и объявил новую глобальную инициативу
Президент США Джо Байден призвал мир переходить на зеленую энергию. С этой целью страны "Большой семерки" запускают новую глобальную инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В частности, по итогам саммита G7 Байден объявил о выделении 200 млрд долларов на поддержку проектов в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода. По его словам, данная инициатива поможет направить мир на инвестиции в устойчивые проекты, основанные на общих ценностях.
"Мы предлагаем лучшие варианты для стран или людей во всем мире для инвестирования в критически важную инфраструктуру, которая улучшает… их жизнь, всю нашу жизнь и приносит реальную пользу всем нашим людям", - отметил он.
Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" коллективно мобилизуют 600 млрд долларов на эти цели до 2027 года.
Инициатива "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций" является ребрендингом инициативы "Восстановить лучший мир", которую Байден представил на прошлогоднем саммите G7. В ее рамках будут финансироваться:
- решение проблемы изменения климата и инвестирование в экологически чистую энергию;
- построение безопасного и открытого интернета и информационных систем;
- продвижение гендерного равенства и равноправия;
- модернизация инфраструктуры здравоохранения.
Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что "вечеринка углеводородов" из России подошла к концу, и "Большая семерка" должна адаптироваться и вместе работать над поиском решений в зеленой энергетике.
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