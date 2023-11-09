Байден вважає, що шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає

Шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає. Тому бойові дії Ізраїлю проти терористів ХАМАСу триватимуть.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Bloomberg Акайлу Гарднер.
У Байдена запитали, чи є якісь шанси на припинення вогню в Секторі Гази.
"Ні, жодної можливості", - відповів журналістам президент США.
7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.
27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.
Сьогодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на введення щоденної чотиригодинної "гуманітарної паузи" в Секторі Газа. Однак Тель-Авів не підтверджує цього.
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