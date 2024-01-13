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Байден вважає, що нинішній період історії є поворотним моментом, - Білий дім

Вашингтон, Субота 13 січня 2024 02:18
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Байден вважає, що нинішній період історії є поворотним моментом, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

За словами президента США Джо Байдена, сучасний період – поворотний момент історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відповів на запитання, як адміністрація Байдена бачить свою зовнішню політику у світлі подій в Україні та секторі Газа. При цьому Кірбі уточнив, що загрози для демократії мають різні характери.

"Президент описує нинішній час, в якому ми живемо як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивіться по всьому світу, однією з речей, що об'єднують, є загроза для демократії", - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Байден вважає, що США мають будувати свою зовнішню політику на співпраці із союзниками та партнерами. Він визнає, що США не можуть вирішити всі проблеми самостійно, але їхнє лідерство життєво важливе для досягнення успіху.

"Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах та партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство життєво важливе для вирішення деяких із цих проблем", - зазначив Кірбі.

Так Байден висловив упевненість, що США продовжуватимуть відігравати активну роль у світі, як і в попередні три роки.

Проблеми за допомогою США України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. З цієї суми понад 60 млрд доларів мали піти на допомогу Україні, яка протистоїть російському вторгненню.

Республіканці у Конгресі не підтримали пропозицію Байдена щодо виділення коштів на допомогу Україні, оскільки вважають, що до пакету необхідно включити заходи щодо посилення охорони кордону з Мексикою. В результаті переговори про пакет допомоги затягуються вже понад місяць.

Стало відомо, що США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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