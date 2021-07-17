ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата

Новость на русском →
США, Субота 17 липня 2021 07:39
Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадхімі в Білому домі 26 липня. Цю інформацію підтвердив Білий дім у п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, візит підкреслить стратегічне партнерство між двома країнами і просуне двостороннє співробітництво відповідно до угоди 2008 року, що регулює виведення американських військ з Іраку.

Псакі перерахувала області, що представляють спільний інтерес обох країн. Це енергія, здоров'я, питання безпеки, включаючи спільні зусилля щодо забезпечення остаточної поразки групи бойовиків Ісламської держави.

При цьому вона не згадала, чи будуть сторони обговорювати Іран і підтримку їм шиїтських бойовиків, що здійснюють напади на військові об'єкти в Іраку, на яких розміщуються сили США.

Нагадаємо, що військові США в Іраку зазнали ракетного обстрілу. В результаті двоє американських військовослужбовців були легко поранені.

Раніше повідомлялося, що дрон з вибухівкою атакував військових США в Іраку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірак
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі