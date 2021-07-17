Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата
Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадхімі в Білому домі 26 липня. Цю інформацію підтвердив Білий дім у п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, візит підкреслить стратегічне партнерство між двома країнами і просуне двостороннє співробітництво відповідно до угоди 2008 року, що регулює виведення американських військ з Іраку.
Псакі перерахувала області, що представляють спільний інтерес обох країн. Це енергія, здоров'я, питання безпеки, включаючи спільні зусилля щодо забезпечення остаточної поразки групи бойовиків Ісламської держави.
При цьому вона не згадала, чи будуть сторони обговорювати Іран і підтримку їм шиїтських бойовиків, що здійснюють напади на військові об'єкти в Іраку, на яких розміщуються сили США.
Нагадаємо, що військові США в Іраку зазнали ракетного обстрілу. В результаті двоє американських військовослужбовців були легко поранені.
Раніше повідомлялося, що дрон з вибухівкою атакував військових США в Іраку.