Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, візит підкреслить стратегічне партнерство між двома країнами і просуне двостороннє співробітництво відповідно до угоди 2008 року, що регулює виведення американських військ з Іраку.

Псакі перерахувала області, що представляють спільний інтерес обох країн. Це енергія, здоров'я, питання безпеки, включаючи спільні зусилля щодо забезпечення остаточної поразки групи бойовиків Ісламської держави.